PSG : Les 10 recrues les plus chères au CV de Benjamin Nicaise

Benjamin Nicaise est un nouveau scoot du PSG.

En raison de résultats décevants, le PSG va procéder à de nombreux changements, dès cet été. Cela va passer, en partie, par sa cellule de recrutement, qui aura fort à faire. Le club parisien a récemment renforcé ce secteur, en enrôlant Benjamin Nicaise, selon L’Equipe. L’ancien joueur de l’ASNL s’est reconverti en recruteur, et a opéré en tant que tel au Standard de Liège, de 2017 à 2021. Le Français vient remplacer Luca Cattani, parti du côté du Spartak Moscou.

Un ancien recruteur du Standard de Liège débarque au PSG

Arrivé en Belgique, lors du mercato estival 2017, Benjamin Nicaise a pris part au recrutement de nombreux joueurs, tour à tour en tant que scoot et directeur du recrutement ou technique. Sortant d’un exercice décevant, ponctué d’une 9e place en championnat, le club de Jupiler Pro League a bien remonté la pente, durant les années où le Français était présent. Zinho Vanheusden est le joueur le plus cher acheté, par l’équipe liégeoise, dans cette période. Elle a dépensé 11,74 M€, en juillet 2019, pour l’arracher à l’Inter Milan. Deux ans plus tard, le Belge fait le trajet inverse, pour une somme supérieure (16 M€).

Un total qui s’approche des 40 M€ au CV de Benjamin Nicaise

Derrière le défenseur central, la marge est importante. En deuxième position se trouve l’attaquant Felipe Avenatti. Le Standard de Liège l’a recruté, en 2019, pour une indemnité de 3,75 M€. C’est quasiment 8 M€ de moins que la première place. La différence est telle que la moyenne de ce top 10 (3,8 M€) est supérieure au transfert de l’Uruguayen. Au total, ce classement a coûté 38,1 M€ à l’équipe belge. Il est possible de remarquer une tendance vers un profil jeune, puisque l’âge moyen de cette liste est de 23,8 ans.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Benjamin Nicaise

10. Carlinhos, d’Estoril au Standard de Liège (2017-18) = 2,5 M€

9. Uche Agbo, de Watford au Standard de Liège (2019-20) = 2,5 M€

8. Gojko Cimirot, de PAOK au Standard de Liège (2017-18) = 2,5 M€

7. Mehdi Carcela-Gonzalez, de Grenade au Standard de Liège (2018-19) = 2,5 M€

6. Samuel Bastien, de Chievo Verona au Standard de Liège (2018-19) = 3 M€

5. Nicolas Gavory, d’Utrecht au Standard de Liège (2019-20) = 3,1 M€

4. Duje Cop, de Cagliari au Standard de Liège (2017-18) = 3,1 M€

3. Obbi Oulare, de Watford au Standard de Liège (2019-20) = 3,4 M€

2. Felipe Avenatti, de Bologne au Standard de Liège (2019-20) = 3,75 M€

1. Zinho Vanheusden, de l’Inter Milan au Standard de Liège (2019-20) = 11,74 M€