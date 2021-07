PSG : Les 10 transferts les plus attendus de l’été par les bookmakers

Quel mercato pour le PSG ? Les bookmakers anglais nous éclairent…

Un mercato à double usage que celui du Paris Saint-Germain, pour cette intersaison préparatoire à l’exercice 2021-22. Du côté des arrivées, ça avance sur plusieurs dossiers chauds, alors que se pose quand même la brulante question du futur de Kylian Mbappé ; chez les bookmakers du Royaume-Uni, il est parti pour rester au moins un an de plus. C’est coté à 1,22 contre un, comprendre que c’est hautement probable. Mais à 3,5 la cote d’un départ du joueur au Real Madrid, l’option n’est clairement pas écarter.

Les transferts les plus probables au PSG, selon les bookmakers : 10. Paulo Dybala (Juventus), cote = 12

Partira, partira pas Kylian Mbappé du PSG

Et sinon ? Qui va venir renforcer les rangs du PSG cet été ? Un coup d’oeil chez les bookmakers anglais nous éclaire. Chez eux en effet, il est possible de miser sur tout, y compris les résultats du mercato. Lesquels associent-ils à Paris ? Nous avons dressé le top 10 des dossiers les plus chauds (à voir ci-dessus, en images), chez les opérateurs du jeu. En prenant toutes les cotes les plus faibles, donc les plus probables, attribuées à chaque rumeur.

De 12 à 2,5 les cotes des pistes les plus chaudes de Paris

Il y a dans ce top, de tous les profils à l’exception notable des gardiens de but, car il pourrait y avoir au poste, un sacré embouteillage si Donnarruma arrive, comme cela se dit. Bien évidemment, dans l’intérêt du marché et de ses joueurs, les noms donnés sont généralement des superstars, qui parlent au plus grand nombre. Il n’est point question ici de pistes plus « anonymes ». A 12 contre un, les cotes les plus élevés, c’est assez lointain pour être vrai, en revanche à 2,5 contre un la plus basse, c’est que l’hypothèse est considérée comme sérieuse, voire plus, par les bookmakers qui s’intéressent au marché. Les 10 transferts les plus attendus de l’été du PSG sont à voir en images, via le diaporama ci-dessus.