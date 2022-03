Les 31 plus hauts salaires du foot européen, saison 2021-2022

Palmarès des footballeurs qui gagnent le plus en Europe.

La « liste des riches » du ballon rond européen. C’est ainsi que l’on pourrait nommer, le diaporama ci-dessous, qui compile les 31 footballeurs les mieux payés sur le Vieux continent, cette saison 2021-2022. Comprendre qu’il n’y a là des joueurs, que d’une petite minorité de clubs, dans l’immensité de ceux, professionnels de la discipline.

Le Bayern Munich domine en nombre, le PSG sur les plus hauts salaires

Seules neuf équipes sont représentées et deux n’ont qu’un seul joueur listé : le Napoli, avec son défenseur Kalidou Koulibaly, et l’Atlético Madrid, par l’attaquant des Bleus, Antoine Griezmann. En nombre, ceux du Bayern Munich sont majoritaires, au nombre de 7, devant le PSG qui en compte 6, la Juventus (5) et Manchester United (5).

Neymar devant Lionel Messi au sommet du foot européen en 2021-2022

En salaires toutefois, le Paris Saint-Germain domine, ici, la concurrence, avec Neymar classé numéro un d’Europe, et dans ce cas, du monde, devant Lionel Messi ; le premier approche un salaire annuel brut de 49 millions d’euros, pour cet exercice 2021-2022, quand l’autre le suit, à plus de 40 millions. Il faut enfin, approche le million d’euros brut gagnés tous les mois, pour espérer entrer dans cette catégorie ultra select, des footballeurs les mieux payés, parce qu’ils sont les meilleurs de leur discipline.

