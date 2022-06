PSG : Les dessous du sponsoring maillot avec Qatar Airways

Le PSG portera Qatar Airways à l’avant sur son maillot

C’est l’été des grands changements pour le PSG. Après son effectif, son entraîneur ou encore son directeur sportif, le club va changer également de sponsor principal. Depuis un certain temps, nous savons qu’Accor Live Limitless souhaite diminuer son investissement avec les Franciliens. Pour remplacer ALL, Paris n’a pas dû aller chercher loin, puisque c’est Qatar Airways, partenaire premium depuis 2020, qui a repris le flambeau. La compagnie aérienne apparaîtra donc sur les maillots de Kylian Mbappé et consorts, à partir de la saison prochaine. Le Français, ainsi que d’autres joueurs et joueuses des équipes du Paris Saint-Germain, sont apparus tout sourire avec le maillot 2022-2023, où Qatar Airways fait son apparition, tout comme GOAT, le nouveau sponsor manche parisien.

Le nouveau sponsor maillot du PSG est Qatar Airways

La société qatarie sera donc partenaire principal des équipes masculines, féminines et jeunes de la capitale française. Sa visibilité au sein du Parc des Princes sera renforcée avec une exposition LED accrue et une expérience VIP améliorée. Si la durée du contrat n’est pas exactement connue, le club a communiqué qu’il s’agissait d’un “accord pluriannuel”. D’après les informations de L’Equipe, le successeur d’ALL sur les tuniques parisiennes dépensera entre 60 et 70 millions d’euros par an. A titre comparatif, le groupe hôtelier déboursait environ 55 millions d’euros pour ces mêmes droits. D’après le quotidien français, Accor prévoit de continuer son partenariat “d’une autre manière”, en s’engageant moins financièrement.

Le contrat rapporterait entre 60 et 70 M€ aux Parisiens

« L’annonce d’un nouveau partenaire maillot est une étape importante pour le club, assure Marc Armstrong, directeur sponsoring du PSG, dans un communiqué. Nous sommes ravis de voir Qatar Airways renforcer son engagement auprès de la famille Paris Saint-Germain. Qatar Airways est extrêmement impliquée dans le sport. C’est une compagnie aérienne ambitieuse, l’une des plus acclamées au monde. En figurant sur le maillot rouge et bleu, Qatar Airways augmentera sa visibilité mondiale et son intégration dans le football quelques mois seulement avant le début de la Coupe du Monde au Qatar et bien au-delà. » Avec ce renforcement de partenariat, l’aéroport international Hamad (HIA) de Doha et Qatar Duty Free (QDF) deviennent respectivement l’aéroport officiel et le duty free officiel du club. Une plus large gamme de produits officiels du club sera également proposée dans ce QDF.