PSG : Les recrues les plus chères au CV de Christophe Galtier

Christophe Galtier va pouvoir viser des recrues plus chères, maintenant qu’il est au PSG.

Le PSG tient son nouvel entraîneur. Après des semaines indécises où plusieurs noms ont été avancés, comme celui de Zinedine Zidane, c’est finalement Christophe Galtier, le technicien de l’OGC Nice, qui a été nommé pour mener les Parisiens aux sommets. Au total, le Français a entraîné trois clubs de Ligue 1 au cours de sa carrière d’entraîneur. Entre 2009 et 2017, il a été le coach de l’ASSE pour plus de 350 rencontres. En 2017, il a opté pour le LOSC, club avec qui il a réussi à décrocher le championnat en 2020-2021, avant de rejoindre Nice en début d’été dernier. Quelles ont été ses recrues les plus chères ?

Le nouvel entraîneur du PSG s’est activé à la tête du LOSC

Au total, 131,9 millions d’euros (hors bonus éventuels), ont été dépensés sur le mercato par les équipes de Christophe Galtier pour former ce top 10. Une majorité des joueurs de ce classement ont été recrutés lorsqu’il était à la tête des Dogues. Jonathan David, l’attaquant star des Lillois depuis plusieurs saisons, arrive en tête de cette liste. Arrivé contre 27 millions d’euros en août 2020, le Canadien est tout simplement la recrue la plus chère de l’histoire du club. Ses deux compères qui complètent sur le podium, ont posé bagages à Lille l’été qui précède.

Un top 10 des recrues les plus chères de Christophe Galtier à 132 M€

Il faut descendre à la 7e place pour trouver le premier (et unique) joueur recruté par une autre équipe que le LOSC. C’était juste avant le début de la saison 2015-2016, lorsque le technicien français était aux commandes de l’ASSE. Il s’était offert les services de Robert Beric, contre 7,5 M€. Ce montant est quasiment deux fois inférieur à la somme moyenne dépensée pour ce top 10 (13,2 M€). Au PSG, il est fort probable que le technicien vienne apporter des changements importants à ce classement.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Christophe Galtier