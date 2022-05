PSG : Les vols à 3000€ de l’heure, du couple Hakimi-Abouk

Achraf Hakimi et sa compagne ont pour habitude d’user de jets privés, avec une préférence pour le Hawker 400 XP.

Malgré son jeune âge (23 ans), Achraf Hakimi a déjà bien voyagé durant sa carrière de footballeur, puisqu’il a été formé à la Castilla, le centre de formation du Real Madrid, avant de partir jouer avec le Borussia Dortmund, l’Inter Milan, puis le PSG, depuis son transfert, l’été dernier. Une mobilité à laquelle lui et sa partenaire, Hiba Abouk, sont habitués. D’après le média El Espanol, le couple utilise des jets privés pour se déplacer. Un investissement qui coûte jusqu’à plus de 3 000 euros de l’heure.

Des vols à 3000€ de l’heure pour la famille du joueur du PSG

Entre Achraf Hakimi et Hiba Abouk, actrice, les trajets doivent être nombreux, mais cela ne les empêche pas d’utiliser des jets privés, pour rendre les déplacements plus agréables. La famille s’affiche régulièrement sur les réseaux sociaux dans des avions de luxe, aux intérieurs multiples et variés. Ne semblant pas posséder un engin de la sorte, le couple choisit de les louer.

Le couple Hakimi-Abouk a une préférence pour le Hawker 400

Si la famille du numéro 2 du PSG n’utilise pas toujours le même jet, elle a une préférence pour un modèle en particulier : Le Hawker 400 XP. Ce dernier est réputé pour sa stabilité durant les vols. Le prix de la location de ce type d’avion est de 3 100€ par heure. Il permet d’accueillir 7 personnes, dispose d’une salle de bain, d’un mini-bar, et a une autonomie de 2 600 kilomètres. De quoi se déplacer sans problème en Europe. C’est cet engin que le joueur a utilisé, avec sa famille, lors de ses trois transferts.