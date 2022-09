Lionel Messi achète 11 M€ une maison… qui n’a pas de « légalité »

Fâcheuses situation pour Lionel Messi, que provoque sa dernière maison achetée.

C’est une affaire contrariante pour Lionel Messi, car il a acheté, au début du mois de février de cette année, une nouvelle maison à Ibiza, sur la commune de Sant José, à Cala Tarida. Une acquisition pour laquelle l’attaquant du PSG a investi 11 millions d’euros, selon les informations du Periódico de Ibiza y Formentera. Seulement son manoir a quelques soucis de « légalité », tel que le rapporte le média local.

De menus soucis immobiliers pour l’attaquant du PSG

L’acte d’achat s’est matérialisé par le truchement d’un avocat de Messi, agissant pour le compte de la société Rostower Building, elle même incluse au groupement mère, Limecu, qui n’est autre que l’acronyme de Leo Messi Cuccittini. Le journal espagnol rapporte qu’avant que La Pulga n’achète le domaine, des travaux ont été faits par l’ancien propriétaire. Travaux qui seraient illégaux, car la municipalité ne les auraient pas approuvé.

Détruire l’illégal pour effacer les problèmes

Seraient en causes des pièces construites dans le garage du manoir, sans autorisation légale, et dont personne ne pourrait de fait profiter. La maison est spacieuse, d’une superficie totale donnée à 16 000 mètres carrés. C’est notamment là que Lionel Messi et les siens ont fêté au mois de juin dernier, les 35 ans du joueur, ainsi qu’il l’a lui même montré sur ses réseaux sociaux. Pour trouver un dénouement salutaire à cette histoire, le footballeur devra peut-être démolir tout ce qui a été construit avant lui, sans permis. C’est la recommandation que formulerait la municipalité.

Lionel Messi est le propriétaire de plusieurs biens

La Pulga a plusieurs résidences à son portefeuille personnel. Nous avons évoqué, en janvier dernier, sa « Forteresse » à 3,5 millions d’euros, située à Rosario, en Argentine. Il garde aussi sa belle et grande maison barcelonaise, estimée au prix de 8 millions d’euros. Lui et les siens possèdent aussi un appartement en Floride, aux Etats-Unis.