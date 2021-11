PSG : Lionel Messi et la Pagani Zonda à 4 M€

Il y aurait une très rare Pagani, dans le garage de Lionel Messi.

Nous qui nous intéressons de près au sujet des plus belles voitures des stars du ballon rond, n’avons jamais vu celle évoquée dans ces lignes. Il y aurait une bonne raison à cela : ce modèle n’est pas homologué pour être pratiqué sur toutes les routes. Cela expliquerait qu’il n’existe pas d’images de Lionel Messi et de sa Pagani Zonda, alors que de très nombreux médias du monde entier (Turbo en France, The Sun en Angleterre, Corriere dello Sport en Italie…), l’évoquent.

Lionel Messi et la Pagani Zonda Roadster en images ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 4

Une Pagani Zonda Roadster dans le garage ?

Il n’y a donc rien de sûr à ce que l’attaquant du PSG soit l’un des propriétaires exclusifs dans le monde, d’une Pagani Zonda Roadster, estimée à près de 4 millions d’euros. Ça l’est moins que le reste des voitures dans son garage, que nous avons déjà détaillé sur Sportune. Lionel Messi a d’ailleurs déjà été le sujet de rumeurs le concernant avec ses automobiles, quand il a été question pour lui, d’acquérir aux enchères, la Ferrari la plus chère de toute l’histoire. L’intéressé avait répondu avec humour, à la rumeur, sur les réseaux sociaux.

A défaut du joueur du PSG, Cristiano Ronaldo a déjà été vu avec une Pagani

En ce qui concerne la bestiale Pagani Zonda, il n’en a rien été. Du constructeur italien Pagani, elle abrite sous la carrosserie un moteur V12 AMG qui développe 600 chevaux. Ainsi l’engin avale le 0 à 100 km/h, en 3,4 secondes et flirte avec les 345 km/h en vitesse de pointe. S’il n’y a pas d’image de l’Argentin avec sa Zonda, le seul que l’on ait vu au volant d’une Pagani est son rival Cristiano Ronaldo, qui s’est exécuté, non pour son propre plaisir (encore que), mais à la demande de son sponsor Nike, dans le cadre d’une campagne commerciale.