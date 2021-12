PSG : Lionel Messi, une vie à 80 700€ gagnés chaque jour !

Lionel Messi a gagné 1,148 milliards de dollars au cours de sa carrière sportive.

Sept fois sacré au Ballon d’or, le trophée individuel majeur du football, et des titres collectifs en pagaille. Tel est Lionel Messi, le GOAT de son sport, qui vit conséquemment son existence parmi l’élite de sa discipline et de ce monde, au moins sur l’aspect financier. Récemment, le média Sportico dressait son classement des athlètes qui ont gagné le plus, au cours de leur carrière. L’attaquant argentin du PSG y pointe en bonne place, huitième, avec des gains estimés à l’inflation, à 1 148 millions de dollars.

Lionel Messi a 12 560 jours de vie, ce 1er décembre

Peu parlante pour la plupart, la somme devient plus équivoque quand elle est rapportée à l’existence entière, de La Pulga. Ce que nous avons fait, à la rédac de Sportune. Lionel Messi a 34 et 159 jours, ce mercredi 1er décembre. Depuis sa naissance, le 24 juin 1987, se sont écoulées cinq années bissextiles et un nombre de jours égal à 12 560. Rapportés à l’estimation de ce qu’il a gagné grâce au football et le secteur extra-sportif, Lionel Messi pèse un peu plus de 91 000 dollars tous les jours. Ou 80 700, convertis à l’euro.

Même diminué son salaire au PSG est le plus élevé du foot

Il est clair que le joueur n’a pas été toujours aussi riche. Il a grandi modestement à Rosario, dans une famille de quatre enfants (trois garçons, une fille), auprès de son père, ouvrier à l’usine, et de sa mère, femme de ménage. C’est le football qui l’a élevé à ce niveau, au point qu’il a, depuis plusieurs saisons désormais, le plus haut salaire du monde du ballon ; présentement proche de 40 millions d’euros brut la saison, avec le Paris Saint-Germain, sans les bonus individuels ou collectifs. A Barcelone, il gagnait près du double, sans compter les revenus externes, notamment du sponsoring, dont son partenaire majeur, Adidas.

Une fortune à plus du milliard de dollars et 2,4 M€ par mois

Dans sa vie entière, donc, Lionel Messi a gagné plus de 2,4 millions d’euros brut tous les mois. A part Cristiano Ronaldo, personne ne peut en dire autant, dans sa discipline.