PSG : Lionel Messi vend 7M$ son appartement à Miami. Visite du propriétaire

Lionel Messi vend déjà son appartement acheté à Miami, en 2019.

Un achat très éphémère qui pourrait pourtant déboucher, sur une belle bascule financière ; voilà l’histoire succincte derrière l’appartement que Lionel Messi possède, à Miami, de l’autre côté de l’Atlantique. L’actuel attaquant du PSG l’a acquis en 2019, pour la somme de 5,3 millions de dollars. Il serait déjà à vendre, selon une information de GrosbyGroup.

Acheté 5,3 M$ Lionel Messi en voudrait désormais 7 M$

Lionel Messi en voudrait 7 millions de dollars, pour cette résidence grand luxe (à voir en images ci-dessus), située au coeur de la prestigieuse tour, Porsche Design Tower, du nom du constructeur automobile allemand. L’appartement est sur deux étages et une surface de 300 mètres carrés habitables. Il y a quatre chambres, plus une pour le personnel et cinq salles de bain. C’est la seule unité de la tour (qui en compte 51), sur deux étages.

Un appartement de 300m2 acheté en 2019 par l’attaquant du PSG

Comble du luxe ultime, il est possible de rejoindre son appartement, sans même avoir à descendre de sa voiture, grâce à un ascenseur dédié. La vue sur l’océan est partout dégagée. Le marbre est largement présent, dans les salles de bain, la grande cuisine ouverte ou la salle à manger. Il y a une piscine sur le balcon, une salle de sport et une de jeux, avec simulateurs virtuels, une pièce pour le cinéma, et pour tous les résidents, des commerces, comme un salon de coiffure ou un restaurant privatif.

Messi et sa famille n’auraient jamais séjourné dans la résidence

Lionel Messi et sa famille n’y aurait jamais vraiment séjourné, cela expliquerait que le joueur du Paris Saint-Germain cherche maintenant, à s’en séparer. Ça, et le fait, selon GrosbyGroup, qu’ils aient également acheté un autre appartement, dans une tour voisine, au mois d’avril de cette année, pour la somme de 7,3 millions de dollars.