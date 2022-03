PSG, Liverpool, Real: Où jouera Dybala en 2022-2023 selon les bookmakers ?

Pulo Dybala devrait quitter la Juventus Turin, cet été, à la fin de son contrat. Reste à savoir où va jouer l’attaquant international argentin ?…

Ces dernières saisons, Paulo Dybala a souvent été considéré comme l’une des pièces maîtresses de la Juventus. Avec son contrat prenant fin dans quelques mois, les négociations entre la Joya et les Turinois étaient décisives pour son avenir. D’après Sky Sport, la réunion, ce lundi, entre les dirigeants et les agents du joueur n’a pas abouti à une entente, et l’attaquant argentin va partir à l’issue de la saison. La question est de savoir où le numéro 10 va jouer, en 2022-2023. Du PSG à Liverpool, en passant par le Real Madrid, les bookmakers d’Angleterre nous éclairent sur la réponse.

Le PSG, Liverpool et le Real, favoris pour récupérer l’attaquant argentin

Ils pensent que la Premier League est le championnat le plus probable que pourrait rejoindre Paulo Dybala, la saison prochaine, puisque Liverpool possède la cote la plus faible, à 2,5. Les Reds sont suivis par l’unique représentant français classé dans la liste des outsiders chez les opérateurs du jeu : le Paris Saint-Germain. Sa cote est de 3,5 contre 1. Sur la troisième marche du podium se place l’actuel leader de la Liga, le Real Madrid, coté à 4,5, dont l’été devrait être chargé, au même titre que celui Parisiens.

Un destin en Premier League ou en Liga pour Paulo Dybala ?

Trois clubs anglais sont placés, c’est un de plus que les équipes de la Liga. Le FC Barcelone, régulièrement cité parmi les intéressés de l’Argentin, est une option envisageable, à la cote de 6. Chelsea et Manchester United suivent la formation catalane, avec des cotes à 8 et 10. Quelle que soit la destination, il s’agit là d’une fin bien différente de celle qu’imaginaient les supporters de la Juve, après le départ de Ronaldo, l’été dernier.