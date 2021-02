PSG : Le logo Jordan du maillot revisité en Mbappé, l’idée géniale des Internets

L’idée géniale des réseaux sociaux : remplacer le Jumpman de Jordan par un logo de Mbappé courant au but avec Piqué, en panique pour le stopper.

Du bon côté des réseaux sociaux, ceux des plus créatifs et des mieux inspirés. Mardi soir, ils étaient nombreux à produire, les uns des mèmes, les autres des montages d’images, ou là encore, une autre version du maillot fourth de Jordan brand pour le PSG. Parce que depuis la victoire, nette et sans bavure de Paris à Barcelone (1-4), Kylian Mbappé que Gérard Piqué ne peut retenir, même en lui tirant le maillot.

Du Jumpman au Runningman Mbappé, sur le maillot du PSG

L’image des deux joueurs est devenue virale car elle dit tout de l’éclatante domination parisienne, sur son adversaire. Si bien que pour le compte espagnol « memedeportes », l’attaquant champion du monde français est à ce point illustre qu’il remplacerait presque aisément, le très populaire logo de la marque Jordan, plus communément appelé, « Jumpman ». Qui ici deviendrait peut-être « Runningman », non sans bien sûr oublier le bras de Gérard Piqué en grisé transparent, collé aux basques du Français.

Match retour programmé le 10 mars entre Paris et le Barça

C’est l’une des inspirations les plus drôles vues en marge de la rencontre aller, de la Ligue des champions 2020-21. Vivement le retour au Parc des Princes le 10 mars, pour de nouvelles créations du web.