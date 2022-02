PSG, LOSC : Avec ou sans Français, le prix de la pub pour la finale de la C1

La présence ou non d’un club français en finale conditionnera largement le prix d’un spot commercial sur TF1, au jour de la finale de la Ligue des champions.

La victoire du PSG sur le Real Madrid permet au club parisien de prendre une option pour la qualification en quarts de finale de cette Ligue des Champions. Une première marche pour atteindre la finale, qui aura lieu dans la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, le 28 mai. Cet événement sera disponible, en clair, sur TF1. La chaîne avait disparu des diffuseurs de la finale ces dernières années, au profit de C8 ou encore RMC, à l’exception du carton réalisé lors de l’édition 2020, entre Paris et le Bayern. Avec le PSG et le LOSC encore en lice, quel est le prix de la pub pour la finale de la C1, si un club français s’y présente ?

Les prix deux fois chers en cas de présence du PSG ou du LOSC

Le groupe TF1 a communiqué les tarifs des publicités pour la rencontre et ils varient du simple à plus du double, si l’un des deux clubs français se qualifie pour la finale de la compétition. Les prix les plus élevés sont ceux des spots juste avant le coup d’envoi (200 000 € par annonceur, avec un club tricolore, ou 90 000 €, sans). Suivent les pages de la mi-temps et de la fin de match (195 000 € ou 85 000 €), et ensuite la coupure suivant les hymnes nationales (190 000 € ou 75 000€). La case la moins chère est la dernière, qui suit la fin du programme et la remise des trophées, à 45 000 € avec le PSG et/ou Lille, ou 35 000 €, dans le cas contraire.

TF1 et la finale de Ligue des Champions, une association qui marche

Diffuser une réclame avant le match coûtera 105 000 euros aux annonceurs, avec une formation française (ou 60 000 euros). Et 150 000 euros (ou 75 000), à l’instant de la remise de la Coupe aux Grandes oreilles. Si toutefois le match doit se poursuivre au-delà du temps réglementaire, les trente secondes de pub seront alors facturée 146 000 € ou 64 000 €, durant la prolongation.

Sur les 10 dernières finales de Ligue des Champions, les audiences sur TF1 ont toujours été conséquentes. La dernière, opposant le PSG au Bayern, en 2020, a été une véritable réussite, avec une audience moyenne de plus de 11 millions de téléspectateurs. Reste désormais à savoir si le PSG ou le LOSC sera présent à Saint-Pétersbourg, le 28 mai.