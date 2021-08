PSG, LOSC, City… Qui va gagner la Ligue des champions selon les bookmakers ?

Qui gagnera la Ligue des champions 2022 ? Les bookmakers ont une préférence, à ce stade encore avancé, du calendrier.

Une nouvelles saison débute, bientôt le championnat de Ligue 1 va reprendre ses droits et en suivant, les compétitions européennes. Dont la si convoitée et envieuse Ligue des champions. Celle qui échappe à nos clubs français depuis le siècle dernier et la (seule) victoire de l’OM, pour un club tricolore. Cette saison 2021-22 sera-t-elle la bonne ?

Manchester City premier favori à la victoire finale

C’est possible, selon les prédictions des bookmakers. Il est vrai précoce, à ce stade de l’été, alors que le mercato n’est pas encore achevé. Raison de plus, pour prendre la température des forces en présence. Et le PSG compte parmi les gros bras et les potentiels vainqueurs du format. Les opérateurs du jeu en ligne attribuent une cote moyenne de 6, à la victoire finale du collectif de Mauricio Pochettino.

PSG et Bayern de solides outsiders dans cette Ligue des champions

Aucune autre équipe, parmi celles déjà qualifiées pour la phase finale, n’a si bonne considération, exception faite de Manchester City, finaliste battu de l’édition 2021. Guardiola et ses hommes ont raté la marche qu’ils espèrent franchir, depuis presque autant de temps que le Paris SG. Les deux clubs à la propriété de fonds souverains sont indéniablement les favoris du tournoi. Le Bayern Munich avec eux, qui justifie comme Paris, d’une cote proche de 6.

Chances jugées plus modestes pour le LOSC et l’AS Monaco

Derrière, suivent Liverpool à 7,5 contre un, le tenant du titre Chelsea, à 9, Manchester United à 12 et le Barça, à 15. Plus loin, beaucoup plus loin même, pointent les deux autres clubs français. L’un, le LOSC, est sûr d’être dans la phase de groupe, mais sa victoire finale en C1, vaut une cote de 125. Quand l’AS Monaco, pour l’autre, doit encore valider l’étape des tours qualificatifs. C’est pourquoi le succès des Monégasques en C1 est très hypothétique, il paie en moyenne 175 fois la mise initiale.