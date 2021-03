PSG – LOSC : Nouvel horaire, nouvelle chaîne, les explications de France TV

De France 3 en début d’après-midi, à France 2 sur la fin de journée, le match de Coupe entre le PSG et le LOSC.

Initialement prévu à 14 h, le 8e de finale de Coupe de France, PSG-LOSC, du 17 mars, est décalé à 17 h 45. L’horaire inhabituel, avait suscité des critiques, notamment dans la part de Christophe Galtier. Alors que la rencontre devait être diffusée, sur France 3, c’est France 2 qui retransmettra le choc, avec Eurosport co-diffuseur du match.

Nouvelle diffusion de PSG-LOSC, France Télé s’explique

Laurent-Eric Le Lay, directeur du service des Sports de France Télévision s’est expliqué dans un communiqué : « Nous souhaitions diffuser l’affiche des 8es de finale de Coupe de France PSG-Lille en début de soirée. Nous regrettons que les règles de l’UEFA, ne le permettent pas. Après avoir un temps envisagé l’horaire de 14h, France Télévision, en étroite concertation avec la FFF et les clubs concernés, a fait évoluer sa programmation pour proposer le match PSG-Lille à 17h45 sur France 2« .

Quatre matches en 11 jours pour le PSG

C’est donc cause du calendrier démentiel du PSG avec la Ligue des champions, que le groupe audiovisuel et la 3F ont convenu de ce créneau peu ordinaire. Paris va enchaîner quatre matches entre le 10 et le 21 mars. Contre trois au LOSC, qui l’affronte. Les autres matches de ces huitièmes de finale de la Coupe de France 2021 se disputeront le 7 avril, au moment même où le PSG disputera son match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.