LOSC, PSG, OGCN… 7 joueurs les plus chers du moment en L1 selon le CIES

Jonathan David, seul champion de France lillois, dans le top 7 des plus chers de la Ligue 1.

Un seul joueur du LOSC, dans le top 7 de ceux qui justifient de la plus forte valorisation marchande, en ce mois de juin. Telle est la conclusion du rapport publié par le Centre international d’étude du sport (CIES), ce lundi matin. Sept joueurs de la Ligue 1 sont classés parmi ceux justifiant de la cote la plus haute, dans le Big5 européen.

Un joueur du LOSC parmi les 7 les plus chers en Ligue 1

Un seul est donc du LOSC, champion de France, Jonathan David, ici estimé à 52,3 millions d’euros. S’y glissent aussi un joueur de l’OGC Nice, l’ailier Amine Gouiri, valorisé à 51,6 millions d’euros et un autre offensif, sous contrat au Stade Rennais, en la personne de Jérémy Doku, jugé plus cher que son partenaire du milieu, Eduardo Camavinga (il n’est pas dans le top 7), et plus cher également, que Neymar, pourtant toujours le transfert le plus cher de l’histoire du football.

Mbappé et les joueurs du PSG majoritaires dans le top 7

En dépit de l’extension de son contrat jusqu’en 2025, le Brésilien n’est plus donné qu’à 61,1 millions d’euros, il a la quatrième valorisation la plus forte en Ligue 1. Les joueurs du Paris Saint-Germain sont majoritaires, au nombre de 4 dans les 7, et avec Mbappé au sommet, à 118,3 millions d’euros.

Les 7 joueurs de Ligue 1 les plus chers du moment

1. Kylian Mbappé (PSG) = 118,3 M€

2. Jérémy Doku (Stade Renanais) = 67,6

3. Moise Kean (PSG) = 63,6 M€

4. Neymar (PSG) = 61,1 M€

5. Marquinhos (PSG) = 57,9 M€

6. Jonathan David (LOSC) = 52,3 M€

7. Amine Gouiri (OGCN) = 51,6 M€