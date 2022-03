PSG, LOSC, OL… Les affluences de cette 28e journée de Ligue 1

C’est au Groupama Stadium qu’il y avait le plus de monde ce week-end.

Ce week-end s’est déroulée la 28e journée de Ligue 1, et, pour la 11e fois cette saison, les affluences dans les stades français ont dépassé les 220 000 spectateurs. L’OL et le LOSC recevaient pour se maintenir dans la course aux places européennes, tandis que le PSG tentait de se remettre de sa désillusion en Champions League, quelques jours plus tôt. Le sprint final approche, puisqu’il ne reste plus que 10 rencontres à chaque club pour atteindre ses objectifs.

Meilleures affluences du côté de l’OL, du PSG, et du LOSC

Le Groupama Stadium est le stade ayant accueilli le plus de monde ce week-end. Avec 46 597 supporters en tribunes, les Lyonnais enregistrent leur 3e meilleure performance de la saison, face au Stade Rennais. Opposés à l’ASSE, les Dogues arrivent sur le podium des affluences, malgré le décevant match nul 0-0, à Pierre-Mauroy. Les Parisiens, de leur côté, se sont facilement débarrassés du FCGB, mais signent leur 2e plus faible afflux de spectateurs hors jauge, avec “seulement” 44 000 personnes présentes au Parc des Princes.

Brest frôle son record de saison dans sa défaite face à l’OM

Ce week-end, l’affluence moyenne dans les écrins de Ligue 1 était de 22 265. Si celle à Clermont était moitié moindre, cela reste une progression qui permet au CF63 de dépasser la barre des 10 000 spectateurs en moyenne, cette saison. Une autre bonne performance est à mettre au profit du Stade Brestois. Malgré son échec à domicile 4-1 contre l’Olympique de Marseille, Brest a pu compter sur ses supporters, qui ont rempli le stade à plus de 96%, une première depuis la 2e journée du championnat, face à Rennes.

Les affluences de la 28e journée de Ligue 1

Lyon – Rennes = 46 597

Paris – Bordeaux = 44 000

Lille – St-Etienne = 40 146

Strasbourg – Monaco = 25 231

Metz – Lens = 15 687

Brest – Marseille = 14 611

Montpellier – Nice = 11 658

Clermont – Lorient = 11 359

Troyes – Nantes =7 400

Angers – Reims = 5 960

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 678 942 14 48 496 Paris 567 064 14 40 505 Lille 462 633 14 33 045