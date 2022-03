PSG, LOSC: Primes + droits TV, tout ce que la C1 va leur rapporter

Les conditions avaient beau être différentes, la finalité fut la même. Le PSG et le LOSC, les deux derniers représentants français, en Ligue des Champions, se sont fait éliminer en huitièmes de finale de C1. Bien que leur parcours ait coupé court, les équipes françaises sont, à ce jour, parmi les 10 clubs ayant touché le plus d’argent depuis le début de la compétition, comme le rapporte SwissRamble, spécialiste du football business. Cela inclut les droits audiovisuels, ainsi que le reste des primes reversées par l’UEFA.

Le market pool est le revenu le plus important que les Dogues vont toucher pour leur parcours en Ligue des Champions. Ils sont les seuls à dépasser la barre des 30 M€ dans cet exercice (environ 30,8 M€). Le champion de France en titre est suivi par le club parisien, avec environ 27,9 M€ en droits audiovisuels. L’équipe mancunienne de Pep Guardiola complète ce podium (22,6 M€). La raison derrière ces bonnes performances est due au fait que le championnat français n’a que deux représentants dans la compétition, contre cinq pour la Liga, quatre pour la Premier League, la Serie A et la Bundesliga, et trois pour la Primeira Liga.

Looking at how Champions League revenue is distributed, the importance of the UEFA coefficient is clearly evident with the TV pool being much less significant than it was before. This rewards historically successful clubs rather than those with larger national TV rights deals. pic.twitter.com/Iy8Y5QI1F2

— Swiss Ramble (@SwissRamble) March 22, 2022