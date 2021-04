PSG – LOSC : Quel résultat à ce choc selon les bookmakers ?

PSG – LOSC, c’est l’affiche au sommet de la 30e journée de Ligue 1

Le Paris-Saint-Germain reçoit le LOSC, ce samedi après-midi à 17 h, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Au coude-à-coude, pour le titre de champion de France, l’affrontement entre les deux équipes, risque d’être décisif. Au match aller, les hommes de Christophe Galtier, s’étaient contentés du match nul 0-0, face au club de la capitale, à cette période les Lillois étaient leader du championnat. Le fait du match, était ce tacle salvateur de Presnel Kimpembe, qui avait fait le tour du monde. Cette fois-ci, ils devront s’imposer, s’ils veulent reprendre la tête du classement.

Le PSG favori face au LOSC

Désormais premier de Ligue 1, les Parisiens sont les favoris de cette rencontre, face au LOSC, selon les bookmakers. Un succès des Franciliens est coté à 1,67, alors que la victoire lilloise paie 5,3 fois la mise de départ. La cote du match nul, entre les deux équipes, est à 3,9. Le scénario, le plus favorable aux hommes de Mauricio Pochettino, est un succès 1-0, qui rapporterait 6 euros pour 1 de joué ; c’est aussi le résultat le plus envisagé. Selon les spécialistes, une courte victoire 1-0, des Dogues, est le score le plus probable pour les Lillois, avec une cote de 12.

Mbappe buteur

Le grand favori, pour scorer lors de ce match décisif, est évidemment Kyllian Mbappé. Un but du Français vaut 2,2 fois la mise de départ. Son coéquipier brésilien, Neymar, de retour de blessure, après plus d’un mois d’absence, voit son but coté à 2,4. Moïse Kean, qui pourrait débuter titulaire à la place de Mauro Icardi, en méforme, rapporterait 2,8 euros pour 1 de joué. Concernant le LOSC, c’est Burak Yilmaz qui tient la corde, sa réalisation est à 4 contre 1. La recrue estivale, Jonathan David, qui marque n’est pas privilégiée par les bookmakers, avec une cote de 4,5, alors que le Canadien a marqué 9 buts en 30 matchs joués.