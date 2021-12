PSG, LOSC… Qui va désormais gagner la C1 selon les bookmakers ?

Le PSG et le LOSC verront les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

La phase de groupe terminée, place aux éliminatoires. Que de grands clubs ne verront pas, le FC Barcelone principalement, mais aussi le Borussia Dortmund, ou l’AC Milan et le Sévilles FC. En revanche, c’est tout bon, pour nos deux formations françaises engagées, le PSG et le LOSC. Ils verront les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2021-2022, la mission est en ce sens accomplie. Mais Paris, deuxième de son groupe, a reculé dans la hiérarchie des prétendants à la victoire finale, chez les bookmakers nationaux.

Le PSG recule dans la hiérarchie des prétendants à la victoire finale

Trois gros mois plus tôt, avant que ne commence la compétition, le collectif de Mauricio Pochettino était le favori numéro un du tournoi, tant chez les opérateurs de France, que ceux d’Angleterre. Désormais, le Paris Saint-Germain n’est plus qu’un outsider, quatrième dans la hiérarchie des prétendants au sacre final. La cote moyenne d’une victoire parisienne est de 7,25. Elle est supérieure, donc jugée moins probable, que celles de Liverpool, à 5,6 contre un, le Bayern Munich, à 4,45 et Manchester City, le favori numéro un désormais, à une cote de 3,8.

Malgré son bon parcours, le LOSC ne convainc pas les bookmakers

Quant au LOSC et malgré son parcours remarquable, en phase de groupe (premier du sien, devant Salzbourg, Séville et Wolfsbourg), sa marche en avant triomphante ne convainc toujours pas. A 150 environ, la cote des Dogues pour la victoire en Ligue des champions, était en commençant le tournoi. A 150 elle est toujours, au lendemain de la fin de la phase de groupe. Le tirage des huitièmes de finale est programmé lundi, à midi.