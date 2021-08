PSG, LOSC… Qui va gagner la Ligue des champions selon les bookmakers ?

Le PSG est désormais le favori numéro un pour la victoire en Ligue des champions.

Soudainement, le rapport de force s’est inversé. Pas plus tard qu’à la fin de ce mois de juillet, les bookmakers pointaient d’abord Manchester City, comme premier favori à la victoire en Ligue des champions, cette saison 2021-22. Avec une cote à 4 contre un, plus basse que celle donnée, à 5,5, au PSG et au Bayern Munich.

Messi arrive, le PSG devient favori en Ligue des champions

Mais ça, c’était avant l’arrivée de Lionel Messi, en France. Parce que désormais, chez les opérateurs nationaux, Paris est favori de la compétition, à une cote moyenne de 4, plus ou moins. Mais le seul premier dans la liste. Et Manchester City qui, de fait, recule à 4,5 contre un, juste devant le Bayern Munich, désormais plus loin à 7.

La cote du Barça s’effondre, celles du LOSC et de Monaco est lointaine

Tenant du titre en Ligue des champions, Chelsea est en retrait et en balance avec les Reds de Liverpool. La cote pour ces deux clubs est de 9. Effet contraire à l’arrivée de Messi au PSG, la cote du Barça s’effondre ; elle paie 20 fois la mise. Quant au LOSC et à l’AS Monaco, le degré de confiance pour ces deux clubs est limité, avec des cotes parfois à plus de 150.