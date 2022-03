Qui va désormais gagner la Ligue des champions selon les bookmakers ?

D’ici au tirage, début avril, focus sur les dernières forces en présence, en Ligue des champions.

Elles ne sont plus que huit, les équipes toujours qualifiées pour la suite de la Ligue des champions, saison 2021-2022. Huit, mais malheureusement aucune qui ne soit Française, après les éliminations du PSG contre le Real Madrid, et ce mercredi soir, du LOSC contre le tenant du titre, le FC Chelsea.

C’en est fini pour le PSG et le LOSC en C1

A ce stade presque final, qui va désormais gagner cette édition de la Coupe aux grandes oreilles ? Un coup d’oeil chez les bookmakers pour constater que les Anglais sont en force désormais. Majoritaires en nombre (3), avec les clubs d’Espagne, ils sont surtout les favoris désignés, de Manchester City, en premier, à la cote de 3, à Liverpool qui suit, à 4 contre un pour la victoire finale.

Les Anglais en force, le Bayern en embuscade

Chelsea est à 9,5, un peu plus en retrait derrière le Bayern Munich, en seul outsider solide désigné par les opérateurs du jeu en France. Le collectif bavarois est donné lauréat de cette Ligue des champions, à la cote de 4,5. Derrière suivent plus loin, le Real Madrid (9), l’Atlético (15), Villarreal (40), et Benfica, à 55 contre un.