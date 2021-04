PSG, LOSC, RC Lens et OL : Les audiences de samedi à la télé

Audiences différentes d’un match à un autre, ce samedi, sur Canal +.

Ça n’était pas l’audience du choc avec l’OL (1,69 M), du dimanche 21 mars en prime, mais à la case horaire d’un samedi à 17h, la performance est excellente pour le diffuseur. C’est que s’affrontaient le PSG et le LOSC, soit la rencontre au sommet, pour décider de la première place de la Ligue 1. 1,2 millions de téléspectateurs ont suivi les débats, avec un pic à plus de 1,8 millions.

1,2M abonnés Canal+ hier à 17h pour PSG – Lille (pic à 18h50 : 1,82M)

vs 1,7M pour Lyon – PSG dimanche 21 mars à 21h 840 000 téléspectateurs à 21h devant la chaîne cryptée pour Lens – Lyon

Sur la journée Canal+ affiche 3,1% pdm (6eme chaîne nationale) pic.twitter.com/YhkkEKfgwN — Destination Télé (@DestinationTele) April 4, 2021

PSG – LOSC flirte avec les 2 M, L’OL et le RC Lens sous le million

Sur le terrain le LOSC s’est imposé un but à zéro, au Parc des Princes, et le club lillois s’empare du leadership du championnat. Parce que plus tard dans la soirée, l’Olympique Lyonnais a échoué à dominer le RC Lens, sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis (1-1). Sur Canal + toujours, ce match a réuni moins de monde devant les écrans ; 840 000 en moyenne, pour une sixième place aux audiences de la soirée en prime time, à la télévision.

Quelle audience pour le match OM – DFCO ce dimanche soir en prime ?

Samedi encore, le Canal Football Club a été suivi par 400 000 abonnés. Ce soir, l’Olympique de Marseille reçoit Dijon. La question sera de savoir si le club phocéen réunira plus de monde que Paris et Lille la veille, dans un match à moindre enjeu, mais potentiellement mieux placé dans la grille des programmes.