PSG, LOSC : Salaire, contrat, ce que Paris offre à Renato Sanches

Alors qu’il était annonce proche de l’AC Milan, qui le suit depuis de longs mois, voilà finalement que la route de Renato Sanches, pourrait être plus rapide, depuis Lille vers Paris. Plusieurs médias, dont L’Equipe ce dimanche, évoque l’intérêt du PSG pour le milieu du LOSC, et les chiffres de l’opération, entre les clubs, ou contractuelle, pour le joueur.

A Renato Sanches, à qui il reste une saison, jusqu’en 2023 avec son club lillois, serait proposé un contrat sur quatre ans ou cinq ans, selon le club qui le courtise. Et d’après le journaliste de la Gazzetta dello Sport, l’offre salariale du Paris Saint-Germain est supérieure à celle du club lombard. Il est en effet question de 3,5 millions d’euros net par an, à l’AC Milan et 5 millions annuels, avec le club champion de France.

#RenatoSanches’deal#ACMilan bid: €10M + 5M as bonuses for #Lille

Contract until 2026 (€3,5M/year + 1M as bonuses) for the midfielder #PSG’s bid: €20M to #Lille

Contract until 2027 (€5M/year + bonuses) for the player #transfers #LOSC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 19, 2022