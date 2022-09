PSG, LOSC, Stade Rennais, ASM: Les 10 ventes les plus chères de l’été en Ligue 1

Aurélien Tchouaméni, un (autre) transfert record pour l’AS Monaco.

Le mercato d’été 2022 ferme ses portes ce jeudi soir en France. Comme lors de chaque fenêtre estivale, l’élite du football français perd une partie de ses talents les plus prometteurs, bien que le PSG ait réussi à prolonger sa superstar Kylian Mbappé. Entre les transferts bouclés en début de mercato et ceux plus tardifs, tour d’horizon des ventes les plus chères de cet été en Ligue 1. Avec un français en tête de ce top 10.

L’ASM réalise une vente record, le LOSC et le Stade Rennais se remplissent les poches

L’AS Monaco est le club qui a le mieux vendu en Ligue 1 cet été. Et le transfert d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid y est pour beaucoup, car le club espagnol a déboursé 80 millions d’euros, pour une opération totale dépassant les 100 M€ avec les bonus. La vente du jeune international français (22 ans, 12 sélections) est la plus chère de ce mercato et un record dans l’histoire de l’ASM. Avec la cession de Sofiane Diop à l’OGC Nice pour 22 M€, le club princier a bien renfloué ses caisses. D’autres formations de l’élite ont très bien vendu, c’est le cas du LOSC qui a cédé son défenseur néerlandais Sven Botman (22 ans) pour 37 M€ et son milieu belge Amadou Onana (21 ans) pour 35 M€, partis tous deux vers l’Angleterre. Le Stade Rennais a profité des ventes de Nayef Aguerd (35 M€) et de sa pépite de 17 ans Mathys Tel (20 M€) pour s’offrir les offensifs Amine Gouri et Arnaud Kalimuendo, contre respectivement 28 et 20 millions d’euros. L’OGC Nice et le PSG ont donc touché de jolis chèques.

La Premier League continue son marché en France

Parmi les 10 joueurs les mieux vendus de la Ligue 1 cet été, 5 ont rejoint la Premier League. Deuxième cession la plus chère de ce mercato, l’ancien lyonnais Lucas Paquetá s’est envolé pour West Ham, contre 42,95 millions d’euros (plus 18,680 M€ de bonus étalés sur cinq ans). L’ancien rennais Nayef Aguerd avait fait le même chemin que le Brésilien, début juillet. Les deux lillois Botman et Onana ont respectivement signé à Newcastle et Everton, tandis l’ex-lensois Cheick Doucouré (22 ans) a rejoint Crystal Palace, contre une indemnité de 22,6 millions d’euros (plus 5 M€ de bonus).

Les 10 ventes les plus chères de l’été en Ligue 1

10. Mathys Tel (Stade Rennais -> Bayern Munich) = 20 M€

9. Arnaud Kalimuendo (PSG -> Stade Rennais) = 20 M€

8. Sofiane Diop (AS Monaco -> OGC Nice) = 22 M€

7. Cheick Doucouré (RC Lens -> Crystal Palace) = 22,60 M€

6. Amine Gouiri (OGC Nice -> Stade Rennais) = 28 M€

5. Amadou Onana (LOSC -> Everton) = 35 M€

4. Nayef Aguerd (Stade Rennais -> West Ham) = 35 M€

3. Sven Botman (LOSC -> Newcastle) = 37 M€

2. Lucas Paquetá (OL -> West Ham) = 42,95 M€

1. Aurélien Tchouaméni (AS Monaco -> Real Madrid) = 80 M€