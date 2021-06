PSG : Mabppé et les montres, ses 7 plus belles pièces (à près de 300 k€)

Kylian Mbappé est l’ambassadeur de Hublot. Il est donc fréquent qu’il change de modèle, mais pas ou plus de marque.

Il en change régulièrement, mais dans le cas de Kylian Mbappé, c’est moins par coquetterie, que par obligation de son sponsor. L’attaquant du PSG et des Bleus est en effet, depuis le printemps 2019, un ambassadeur monde de la marque horlogère, Hublot. Ce partenariat a ceci de remarquable qu’il a été signé dans les plus jeunes années du champion du monde français, qui est le seul athlète en activité, à la représenter.

Mbappé est un ambassadeur Hublot depuis le printemps 2018

Kylian Mbappé ne jure donc que par les garde-temps signés de Hublot. Enfin, désormais, car avant d’être associé à la marque de montres et chronographes, basée en Suisse, il a déjà été vu avec une montre de la concurrence, Audemars Piguet, version, Royal Oak Offshore chronographe. Maintenant chez la concurrente, le joueur alterne les modèles. On l’a vu porter la Bing Bang Unico Sapphire ; son camarade Angel Di Maria a la même.

Des montres en commun avec d’autres joueurs du PSG

Il est aussi l’image officielle de la Big Bang Millennial Pink, depuis sa sortie sur le marché, on a pu le voir avec une version Big Bang Steel plutôt réservée aux femmes, et ses deux modèles les plus chers sont une King Gold Rainbow Spirit of Big Bang, ainsi qu’une Big Bang Unico Red Sapphire ; elles avoisinent l’une comme l’autre les 80 000 euros à l’achat. Les montres de Kylian Mbappé sont à voir en images et détails, dans le diaporama ci-dessus.