PSG : Et voilà le maillot extérieur 2021-22 x Jordan des gardiens

Du gris pour les gardiens du PSG, cette saison 2021-22.

Il faut avoir l’oeil aiguisé, pour repérer les sorties des maillots dédiés aux gardiens de but, du Paris Saint-Germain. Pourtant en nombre sur le poste et d’avance très observés, cette saison. Le premier, jaune, pour les rencontres à domicile, a été étrenné la première fois en jeu, par la gardienne des féminines, Christiane Endler.

Du gris pour les gardiens du PSG à l’extérieur

L’autre modèle, sur fond de gris clair, été pour la première fois porté, par les doublures, Alexandre Letellier et Denis Franchi, tel que l’on remarqué nos confrères de Culture PSG. A l’occasion du match amical disputé face au Mans ; un club vêtu de rouge et du jaune de la version domicile. Pour cette rencontre donc, les gardiens sont apparus en tenue grise et estampillée Jordan.

Des maillots signés du même équipementier Jordan

Le fond est uni, dans design spécifique, à l’identique de l’autre modèle. Sur ce maillot extérieur 2021-22 des gardiens du PSG, les sponsors sont en noir. Le short présente le même effet esthétique que celui porté par les joueurs de champ.