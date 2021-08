PSG : Man Utd pourrait payer le salaire de Pogba… même une fois vendu !

Situation ubuesque que raconte le Mirror, en Angleterre, à propos de Paul Pogba et de son contrat à Manchester United. Le milieu de terrain français a un bail jusqu’en 2022, avec les Red Devils mais cet été est charnière pour le joueur qui pourrait partir, car sollicité par le PSG en France. Les Red Devils voudraient au moins 60 millions pour le céder. Mais surtout, ils préfèreraient le conserver.

Manchester a levé l’option sur la saison en plus de Pogba

A été faite, au joueur et son conseil, Mino Raiola, une proposition d’extension de bail sur 5 ans, qui ferait de Pogba, le joueur le mieux payé de toute la Premier League anglaise. Et c’est là le noeud du problème soulevé par le Mirror. Parce que Manchester United, en cherchant a lever, en octobre dernier, l’option de reconduction d’un an de son milieu champion du monde, a validé le fait de payer son joueur de sa dernière année contractuelle… Même s’il est cédé au cours de ce mercato!

Même au PSG, MU pourrait toujours avoir à le payer

Contacté par le tabloïd anglais, Mino Raïola, l’agent de Pogba s’est refusé à tout commentaire. Il a les cartes en main avec son poulain, car il sait que dans un an, il sera libre de partir où il le souhaitera. Et Paul Pogba ne manque pas de prétendants, autre que le Paris Saint-Germain, en France.