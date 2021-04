PSG – Manchester City : RMC Sport déploie le grand jeu pour couvrir l’événement

A grosse affiche de football, gros dispositif de RMC Sport.

Les amoureux du PSG seront servi, ce mercredi 28 avril, pour ceux qui prévoient de suivre leur équipe en soirée à la télé, dans sa demi-finale aller de la Ligue des champions. Elle la dispute au club anglais de Manchester City. Avec un match aller disputé à Paris, sur la pelouse du Parc des Princes, où le groupe RMC Sport prendra ses quartiers tôt, puisqu’il est le diffuseur de l’événement.

Après-midi plus soirée dédiée au PSG sur RMC Sport

Pour l’occasion, cela débutera dès le début de l’après-midi, à partir de 14h15 par la diffusion du docu, « Pochettino, le film », centré sur le coach et aussi ancien défenseur parisien. Le programme se décline en deux épisodes, jusqu’à 17h20 et la diffusion après, d’un reportage sur la saison 2020-21 du Paris Saint-Germain, en Ligue des champions.

Un « Champions Zone » avec la qualité d’une image de cinéma

Ensuite, place au direct. A partir de 19h, débute l’émission « Champions Zone », depuis le Parc des Princes et pour la première fois, l’émission sera cadrée par des caméras Altice, pour un rendu de la qualité du cinéma. A 21h débutent les débats, avec Jérôme Sillon et Jérôme Rothen aux commentaires. La soirée se conclura par l’après-match, avec débrief, analyse et réactions des acteurs du match.