PSG : Marco Verratti achète une île dans le metaverse

Marco Verratti a fait l’acquisition d’une île achetée pour l’univers digital.

L’univers de la blockchain prend de plus en plus d’ampleur dans le monde du sport, que ça soit via les partenariats, via les fan token, ou encore au travers des Non Fungible Token (NFT). Au PSG, les joueurs y montrent de l’intérêt, à l’instar de Neymar qui a acquis, dernièrement, des pièces de la collection des BAYC, ou cette semaine de Marco Verratti, qui fait officiellement son entrée dans le metaverse, tel que le milieu de terrain l’a lui même évoqué sur ses réseaux sociaux.

Le joueur du PSG possède une île dans le metaverse

Qu’est ce que le metaverse ? Le mot vient des termes “meta” qui signifie autour, et de “verse” qui signifie univers. Concrètement, c’est un monde numérique virtuel. The Sandbox est un des nombreux metaverses, où il est possible d’acheter des parcelles de terrain et de les personnaliser. Marco Verratti vient d’acheter l’une des 25 îles numériques proposées à la vente sur The Sandbox, via Exclusible, une place de marché spécialisée dans les NFT de luxe. Il devient le premier footballeur au monde à investir publiquement dans une propriété numérique. D’autres ont depuis suivis. L’ensemble de ces terrains numériques ont rapporté 910 ETH, à Exclusible, soit un total de 2,6 M€.

Marco Verratti est un adepte des nouvelles technologies

« J’ai toujours été passionné par l’innovation et la technologie en général, et j’ai récemment approché le monde incroyable de la technologie blockchain et du metaverse, indique Marco Verratti, sur les réseaux sociaux. J’ai réalisé que j’étais prêt à faire un grand pas et à être un pionnier en créant ma propre île privée dans la Sandbox.“. Parmi les acheteurs d’Exclusible figurent également le géant du trading eToro, l’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman, ou encore le joueur de tennis Stan Wawrinka.