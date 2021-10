PSG : Mauro Icardi perd 15M€ à la dernière mise à jour de Transfermarkt

Il n’est pas dans la meilleure période de sa vie, l’attaquant du PSG, Mauro Icardi. Car, en plus de ses soucis extra-sportifs, avec sa compagne et agent Wanda Nara (qui, aux dernières nouvelles, s’arrangerait), l’international argentin voit sa cote marchande, fondre sur le mercato. Conséquence d’un début de saison 2021-2022 rendu plus compliqué, par l’épaisse concurrence offensive, dans le viviez du club parisien.

Icardi plus forte dévalorisation en L1 après la MAJ de Transfermarkt

La plateforme spécialisée, Transfermarkt, vient de procéder à sa dernière mise à jour des profils de sa base de données. En Ligue 1, Mauro Icardi est celui qui voit sa valorisation baisser le plus significativement : de 20 millions d’euros, à 35 millions (contre 50M€ à l’amorce de l’année 2021), qu’il est désormais estimé. Pour rappel, le Paris Saint-Germain a levé l’option d’achat sur son prêt d’un an de l’Inter, pour un montant de 50 millions d’euros.

Inversement Hakimi est désormais estimé plus que payé pour lui par le PSG

Il n’est pas le seul, dans son collectif, à se dévaluer depuis la dernière mise à jour ; le milieu Danilo passe de 20 à 16 M€ et le latéral Juan Bernat, blessé de longue durée, de 19 à 16 M€. En revanche, certains s’illustrent aussi, dans un sens inverse plus positif et surtout Achraf Hakimi qui voit sa valorisation marchande augmenter à 70 millions d’euros, soit dix millions de plus, qu’avant. Le PSG doit verser 60 millions d’euros à l’Inter, pour son recrutement.