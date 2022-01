PSG : Mbappé en fin de contrat, quelles sont les règles à suivre pour le solliciter ?

A partir de janvier, tout club pourra discuter contrat avec Kylian Mbappé. Seule entrave à cela : d’abord prévenir le PSG.

Bienvenue en l’an 2022. Le changement d’année est d’ordinaire une réjouissance, mais pas partout et pour tout le monde. Dans le football, il autorise les joueurs en fin de contrat en juin, à entamer des discussions avec des clubs autres que leur. C’est notamment le cas pour Kylian Mbappé, joueur le plus représentatif de la situation, qui arrive à la fin de son bail signé cinq ans avec le PSG.

Mbappé libre de discuter avec d’autres clubs que le PSG

Le futur du champion du monde est encore incertain. Son club veut le garder, mais le Real Madrid veut le recruter. Et l’avenir de l »attaquant de 23 ans semble aujourd’hui s’inscrire entre l’une ou l’autre des capitales. A compter de ce 1er janvier 2022, les discussions sont permises, mais la FIFA a sa règle en la matière, qu’elle impose aux clubs de l’extérieur.

La FIFA réclame juste de la transparence d’un club à un autre

C’est l’article 18 du « Règlement du statut du transfert des joueurs » Il stipule qu’un « club désirant signer un contrat avec un joueur professionnel est tenu d’en informer le club actuel du joueur par écrit avant d’entamer toute négociation avec le joueur. Un joueur professionnel n’est libre de conclure un contrat avec un autre club que si son contrat avec son club actuel a expiré ou expirera dans les six mois. » et l’article de conclure : « Toute infraction à cette disposition est soumise aux sanctions appropriées. »

Les discussions deviennent autorisées, la LFP le confirme

Comprendre donc que le Real Madrid devra nécessairement en informer le PSG, s’il entame des discussions avec le joueur. Le club espagnol est par contre libre de le faire avant le 15 février et la première des deux rencontres à disputer entre les Merengue et le PSG, en Ligue des champions. Dans son règlement de la saison 2021-2022, la LFP applique la règle, qui est aussi la même de l’autre côté des Pyrénées. Le texte indique : « Tout joueur libre, ou dont le contrat professionnel ou fédéral arrivera à son expiration normale (à l’exclusion des cas de résiliation ou de rupture anticipée) dans un délai de 6 mois, peut signer un contrat professionnel avec un club professionnel français. » « La prise d’effet du contrat ainsi signé interviendra au plus tôt le lendemain du terme de son contrat actuel », est-il aussi inscrit.

Cela signifie donc, qu’au premier jour de l’an 2022, la seule chose que les clubs intéressés par le transfert de Kylian Mbappé ont à faire, est d’avertir officiellement le PSG de leur intention.