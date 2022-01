PSG : Mbappé, Messi, Neymar, ce qu’ils gagnent à chaque minute sur le terrain

Coût diverse pour le temps passé sur le terrain, par Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar.

Leur temps de jeux est précieux, parce que couteux pour le club qui les emploient. Ici, le Paris Saint-Germain, pour Neymar et Kylian Mbappé, mais pas encore Lionel Messi, car l’étude se base sur les chiffres de la saison 2020-21 dernière ; l’Argentin était encore sous contrat à finir, avec le FC Barcelone.

A Neymar la minute de jeu la plus chère au PSG

Le bookmaker OLBG, a dressé un classement des 100 sportifs les mieux payés donnés par Forbes, en divisant les revenus de chacun par le temps de jeu passé sur le terrain. Il en ressort que Neymar est le plus cher, à 32 716 dollars (28 834 €), pour 76 millions de dollars gagnés sur l’année, et 2 323 minutes jouées. Précision qui compte, les revenus exprimés sont ceux des salaires annuels et des primes perçus en club, plus ce que rapportent les sponsors.

Plus de 6 000 € pour Mbappé, près du quadruple pour Messi

Derrière, Neymar, Messi a disputé 4 192 minutes avec le Barça (il est celui qui, des huit footballeurs de l’étude a le plus joué), et il a remporté 97 millions de dollars. Ses gains à la minute sont de 23 139 dollars (20 394 €). Et 6 989 dollars (6 160 €) ceux de Kylian Mbappé, avec 26 millions de dollars sur le total de 2021 et 3 720 minutes sur le rectangle vert.