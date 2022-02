PSG : Messi avec une paire de Nike aux pieds, le cliché qui fait parler

Lionel Messi chaussé de Nike, une image qui fait forcément réagir.

C’est un sujet qui risque de ne pas plaire à Adidas. Lionel Messi, joueur star du PSG, a été photographié, à l’occasion, se dit-il sans qu’il ne soit possible de le vérifier avec exactitude, d’un déplacement en famille à Disneyland. Sur le cliché partagé par le compte spécialisé, @leomessicloset, l’on peut voir le footballeur argentin chaussé d’une paire de sneakers… de la marque Nike. Lui, l’ambassadeur numéro un de la concurrente Adidas.

Le joueur du PSG avec des Nike à ses pieds

S’il est impossible de dater l’image, elle est sans aucun doute récente et de la période post Covid, avec masque sur le nez. Messi y est vu avec des chaussures Nike, qui sont d’un modèle Air Force 1. Le cliché à cela de drôle, qu’il fait suite à quelques jours près, à la révélation par le PSG, du quatrième maillot de la saison 2021-2022, pour lequel Messi a joué les ambassadeurs, pancarte posée au niveau des pieds, pour justement dissimuler, chez Nike, les crampons Adidas qu’il est censé porter. En exclusivité.

Lionel Messi est un ambassadeur Adidas depuis 2006

Lionel Messi et l’équipementier allemand, c’est un partenariat qui dure depuis 16 ans. En 2017, la relation était devenue encore plus forte, quand le sextuple Ballon d’or avait signé un contrat à vie avec Adidas. Cela suppose de lui, qu’il ne porte que des produits du groupe allemand et certainement pas, ceux de la première rivale sur le marché. Le joueur de 34 ans a toutefois déjà porté des crampons Nike sur des terrains. C’était au tout début de sa carrière, avant que la société aux trois bandes devienne son sponsor.