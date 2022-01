PSG : Messi, dans sa nouvelle maison à 3,5M€. Baptisée « la Forteresse »

La famille Messi a une maison à Rosario qui se construit dans le temps.

Les images, même furtives, témoignent de son immensité. « Ils construisent cette maison depuis trois ans, elle est si grande qu’ils peinent à la terminer », en viennent à dire à son sujet les journalistes du programme Caras, du média argentin, Perfil, à qui l’on doit les détails. Ceux qui concernent Lionel Messi et le nouvel écrin de sa famille, à Rosario, où l’attaquant du PSG comme son épouse, Antonella Roccuzzo, ont grandi.

Une maison si grande pour le joueur du PSG, qu’elle ne serait pas encore terminée

C’est dans cette demeure que la famille a séjourné, en quarantaine de la Covid. La maison s’étend sur trois lots, elle compterait entre 20 et 25 chambres, une salle de cinéma privée, évidemment chez un athlète professionnel, une salle de fitness et dehors, une piscine, un golf à proximité, et un immense terrain boisé, sur lequel le couple aurait souhaité faire planter des peupliers. La maison est si grande que son garage est prévu pour 15 automobiles, en souterrain.

Lionel Messi et sa famille envisagerait de s’y installer à cheval avec la Catalogne

Si grande aussi, qu’elle ne serait donc pas encore tout à fait terminé. Elle vaudrait présentement près de 3,5 millions d’euros. C’est là que Lionel Messi, Antonella Roccuzzo et les trois enfants du couple prévoiraient de se retrancher après la carrière du joueur le plus titré individuellement dans l’histoire du ballon rond. Là et à Barcelone, dans la région de Castelldefels, où le couple possède sa principale maison à près de 8 millions d’euros, là où ils ont vécu ces dernières années, quand l’attaquant était encore un joueur sous contrat avec le Barça.