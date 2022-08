PSG : Messi entre dans l’actionnariat de l’AC Momento

A son tour, Lionel Messi est entré dans l’actionnariat de la société AC Momento. Il y rejoint pas mal d’autres footballeurs, comme lui.

La semaine dernière, l’OM officialisait son nouveau partenaire officiel, MatchWornShirt. Ce lundi, le magazine économique Forbes nous apprend que Lionel Messi, l’attaquant du PSG, est entré dans le capital de l’AC Momento, une entreprise concurrente du sponsor marseillais. Ces deux plateformes sont spécialisées dans la vente aux enchères de maillots de matchs, portés par les joueurs. Mais l’Athletic Club Momento propose également aux fan des tuniques historiques, issues des collections privées, de plusieurs joueurs de renommée internationale.

Lionel Messi devient actionnaire de l’AC Momento

Comme annoncé par le média américain, Lionel Messi est entré dans l’actionnariat de la plateforme. Celle-ci a lancé, en 2022, son application Momento Market, qui permet aux supporters d’enchérir en live, à partir du coup d’envoi du match, sur les maillots des joueurs de leur choix. Si à la fin de la rencontre leur offre est la meilleure, les fans recevront un certificat d’authenticité numérique de leur acquisition et pourront se faire livrer le précieux sésame. Les maillots mis aux enchères étant ceux de première mi-temps, les joueurs sont toujours libres de donner ou d’échanger leur tenue après le coup de sifflet. Déjà partenaire de quatre clubs européens (AC Milan, Atlético Madrid, FC Séville et Benfica), l’AC Momento s’associe avec différents joueurs de renom, pour proposer leurs maillots portés, qu’ils soient récents ou rétros. Bientôt, des tuniques ayant appartenu à La Pulga seront disponibles via l’application.

Comme l’attaquant du PSG, des grands noms du football sont associés à cette plateforme

L’application Momento Market est soutenue par plusieurs grands joueurs, qui sont entrés, comme Messi, au capital de l’entreprise. Cette dernière affirme avoir levé 20 millions de dollars de capitaux auprès de divers investisseurs et des membres fondateurs, dont font partie Thierry Henry, Cesc Fabregas et Dani Alves. Les collections de maillots portés par ces illustres joueurs sont visibles sur l’application, sauf celle de l’ex-attaquant d’Arsenal et des Bleus, qui arrivera prochainement. Parmi les autres actionnaires-joueurs, on peut citer les barcelonais Piqué, Busquets, Sergi Roberto ou les madrilènes Kroos, Vinicius et Camavinga. Au total, 14 joueurs en activité, dont le septuple Ballon d’Or argentin, sont partenaires avec l’AC Momento.