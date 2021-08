Messi fait des infidélités à son sponsor avec cette montre à 35000€

Lionel Messi a pris cette montre, dans ses valises pour Paris.

Il a beaucoup été question de son tee-shirt, porté à l’arrivée de son avion, sur la piste de l’aéroport du Bourget, où il a atterri, ce mardi 10 août, à 15h22 précise. Mais un autre détail, vu sur Lionel Messi interpelle : la montre que la recrue du PSG avait à son poignet. Une version de luxe, signée de la cotée marque, Rolex.

Lionel Messi arrive au PSG avec une Rolex au poignet

Rien de très significatif nous direz-vous ? Un modèle, Yacht Master en or rose 18 carats, estimé proche de 35 000 euros, quand même. Neymar, son copain et nouveau camarade de jeu sous le maillot parisien, a la même en version supérieure avec des diamants incrustés. La montre est un fait, qui masque quand même une réalité pour Messi : son garde-temps n’est pas un modèle signé Jacob and Co, une marque pour laquelle il est pourtant un ambassadeur depuis 2019 et normalement, jusqu’en 2022.

Ambassadeur de la marque de luxe Jacob & Co

Les deux ont collaboré sur l’édition de modèles créés conjointement en série limitée. Du plus « standard » en titane, aux couleurs de l’Argentin à la version la plus chère, l’Epic X Chrono en or blanc 18k et diamants en baguettes, à 160 000 euros. Elle compte 36 diamant et existe en 36 versions. On sait que le champion invaincu du MMA, Khabib Nurmagomedov, en possède une. Et Lionel Messi, évidemment.