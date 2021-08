PSG : Messi pèserait près du quart de la masse salariale du PSG

Tous les conseils, avocats, financiers et comptables du Paris Saint-Germain sont sur la brèche, pour trouver comment absorber le salaire de Lionel Messi, sans se détourner du cadre du fair-play financier. Il y a cinq ans, ils avaient su accueillir Neymar, quand cela semblait impossible, aujourd’hui le club a l’expérience de ce genre de négociation en plus. Qu’il faut toutefois bien soigner.

Un salaire à plus de 50 M€ brut par an pour Messi au PSG

Car l’on parle ici du footballeur et même du sportif, le mieux payé dans le monde. Ça n’est pas rien, même si l’Argentin, en venant au PSG, réduira son salaire sur ce qu’il gagnait précédemment au Barça. A l’époque 75 millions d’euros net, rien que pour la part fixe. Selon les informations du journal L’Equipe, elle sera en France, de 40 millions net, avec un contrat donné sur deux ans, plus une troisième saison optionnelle.

La masse salariale la plus fournie du foot et même du monde sportif ?

Chargé, cela équivaut peu ou prou à 52 millions d’euros – hors bonus, individuel, collectif, à la signature ou d’image -, que pèsera le salaire de Lionel Messi, sur l’ensemble de la masse du collectif professionnel au Paris Saint-Germain, et près de vingt millions supérieur aux 35 millions brut annuels que touche Neymar. A ce niveau de rémunération, Lionel Messi va peser près du quart de la masse salariale du PSG, à lui seul. Laquelle s’élevait en 2020, à 414,383 millions d’euros. Avec Messi, Neymar et si Mbappé reste et qu’il est prolongé, Paris alignera très clairement le collectif le mieux payé sur la planète foot.