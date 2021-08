PSG : Messi reçoit l’hommage d’un sponsor pour sa carrière barcelonaise

Timing parfait pour Gatorade avec la dernière campagne associant Lionel Messi.

Après le choc, les hommages. Tout est allé très vite, en un seul week-end, pour l’homme aux six trophées du Ballon d’or ; un jour à Barcelone, le lendemain au PSG, en un tour de main ou presque, que personne n’a vraiment vu venir. Lionel Messi qui quitte le Barça, c’est un événement marquant dans l’histoire du ballon rond. Et pour les sponsors de la Pulga, l’occasion de rendre hommage à sa carrière.

Le départ de Messi du Barça vers le PSG illustre la campagne

C’est l’angle choisi ici, par la marque de boisson énergétique, Gatorade. Depuis le mois de mars, elle a lancé une série « The greatest never settle », qui met en scène les champions et championnes associés à la marque, parmi lesquels la tenniswoman US, Serena Williams, ou l’attaquant brésilien de Liverpool, Gabriel Jésus. Et donc, Lionel Messi, au centre de ce nouveau chapitre dévoilé ce lundi 9 août. Au lendemain de ses adieux fait au Barça, depuis le stade du Camp Nou.

Greatness is believing you can always be greater ⚡️ #GreatnessStartsWithG pic.twitter.com/0HuY1eAL8X — Gatorade (@Gatorade) August 9, 2021

Gatorade veut montrer l’état d’esprit de ses GOAT

« Gatorade est fier d’être partenaire de longue date de Lionel Messi et nous voulions rendre hommage à sa carrière à Barcelone », dit par communiqué, Mark Kirkham, le directeur général de Gatorade. « Notre objectif est de montrer aux fans un aperçu de la mentalité des « GOAT » (greatest of all time, ndlr), quand nous nous efforçons de motiver les athlètes du monde entier, pour maximiser leur potentiel ». Le spot est signé de l’agence, TBWA Neboko à Amsterdam, aux Pays-Bas.