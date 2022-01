PSG : Messi, ses voitures personnelles « vaudraient » 44 M€

Le garage de Lionel Messi vaudrait 44 millions d’euros. Vraiment ?…

C’est une « étude« , d’une plateforme britannique pour le permis de conduire, qui vise à estimer le coût des voitures personnelles, de plusieurs célébrités, parmi lesquelles des footballeurs, reprise dans la presse anglaise (Daily Star, Mirror…). Mais dont on peu toutefois douter de la véracité, pour ce qui concerne Lionel Messi, à tout le moins.

Le garage du joueur du PSG donné à 44 M€. Peut-on quand même en douter

Car le garage de l’attaquant du PSG est ici estimé à 44 millions d’euros, comme le sixième plus cher des personnalités citées. Et le sujet ne donne pas la liste exacte des voitures qui justifient cette somme, quand même épaisse. Car en plus, tel que nous l’avons déjà observé en détail, Messi n’est pas homme à rouler des mécaniques et pas de celles que la rumeur lui prête.

Non, Lionel Messi n’a pas acheté la Ferrari la plus chère du monde

C’est peut-être là, du coup que se fonde le sujet, sur cette infox lancée en 2016, qui prêtait au joueur l’achat de la Ferrari la plus chère de l’histoire ; une Ferrari 335 S Spider Scaglietti de 1957 vendue plus de 32 millions d’euros aux enchères. Sauf que Messi y a de lui même répondu sur les réseaux sociaux, en s’amusant de cette rumeur, partagée partout sur la planète.

Cette supposée Ferrari en moins, alors peut-être s’approche-t-on déjà plus de la valeur réelle des voitures Lionel Messi, et même encore peut-on estimer que c’est probablement trop.