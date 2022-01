PSG : Messi va ouvrir un 6e hôtel, bienvenue au MIM Sotogrande Club Marítimo

Un sixième hôtel pour Lionel Messi, associé au groupe Majestic.

Après l’Andorre, il y a de ça quelques mois, Lionel Messi poursuit son expansion dans le monde de l’hôtellerie. Le joueur du PSG et ses partenaires commerciaux vont ouvrir un sixième complexe, via la chaîne MiM Hotels. Cette fois, c’est à Sotogrande que sa collaboration, avec le groupe Majestic Hotel, le mène. Révélé par le média espagnol Mundo Deportivo ce mardi 18 janvier, le MiM Sotogrande Club Marítimo ouvrira ses portes en avril prochain.

Le MIM Sotogrande en images. Le 6e hôtel de Lionel Messi ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 6

Le 6ème hôtel de Lionel Messi en terres andalouses

L’Argentin élargit son portefeuille d’acquisitions, en ce début d’année 2022, il prévoit l’ouverture prochaine d’une nouvelle adresse dans la province de Cadix, à Sotogrande. Cette dernière est un centre touristique, des plus importants en Andalousie. Idéale pour une clientèle friande de sports nautiques, de golf, ou de polo, trois activités très pratiquées dans la région. Les hôtels de la chaîne du joueur ont tous obtenu, ou sont sur le point d’obtenir, le label LEED, qui est une certification, qui valorise l’architecture écologique et les bâtiments de haute qualité environnementale. Celui de Sotogrande n’y fera pas exception.

Le joueur du PSG possède déjà plusieurs hôtels en Espagne

Le MiM Sotogrande Club Marítimo dispose de 45 chambres spacieuses, mais également de deux restaurants avec terrasse et d’un spa. La vue donne sur le port et ses yachts de luxe, ainsi que sur la mer Méditerranée. C’est l’architecte Pascua Ortega, qui s’est chargé de rénover le complexe, afin de lui donner une touche contemporaine. L’association Messi et Majestic, sous l’appellation MiM, a débuté en 2017. Cet établissement sera le sixième du groupe, après ceux de Sitges, Ibiza, Majorque, Baqueira et d’Andorre, depuis le début de l’été dernier.