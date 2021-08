PSG : Messi vaut tout le collectif de l’ASSE en salaire

Lionel Messi va gagner à lui seul plus ou l’équivalent des deux tiers des clubs de la Ligue 1.

Ils ont la même passion du ballon, pratiquent la même profession, et évoluent sur des terrains proches, mais au bout du compte, ils n’ont pas du tout le même salaire. Lionel Messi gagne plus au PSG que n’importe qui d’autre dans le monde du football, mais surtout plus que beaucoup de joueurs réunis, dans son nouveau championnat.

Près de 55 M€ brut par an pour Messi au PSG

Par exemple, son salaire annoncé à 41 millions d’euros net par an (hors impôts), par le journal Le Parisien, équivaut pratiquement à toute la masse salariale du collectif de l’AS Saint-Etienne. Chargé, cela revient en effet a un peu moins de 55 millions d’euros brut par an, pour part fixe à l’Argentin, indépendamment des autres revenus (primes, droits d’image, sponsors…).

L’équivalent de tout le collectif de l’ASSE en salaire

En 2020, au rapport récemment publié pour tous les clubs de la Ligue 1 par la DNCG, la masse salariale chargée de l’ASSE s’élevait à 58,05 millions d’euros. Elle était alors la septième plus épaisse du championnat, sur ce même exercice 2019-20. Un Lionel Messi vaut donc tout un collectif stéphanois, et plus que deux tiers des clubs de l’élite du foot français, mais il est bon de rajouter que l’Argentin rapporte beaucoup plus à lui seul, que toutes les forces vives chez les Verts, ou de n’importe quel autre club de L1, hors celui qui l’accueille désormais.