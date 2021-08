PSG : Messi, visite de sa maison à 8M€ où il joue la montre sur son avenir

Lionel Messi tue le temps dans sa maison de Castelldefels.

Lionel Messi est cloitré chez lui. Mais il n’est pas seul, entre ses proches qui l’accompagne, et la nuée des journalistes dehors, patients, comme s’il guettaient une fumée blanche pontificale. L’Argentin joue la montre, avant d’annoncer son futur en club, quelques heures après qu’il a officialisé son départ du FC Barcelone, ce samedi à midi, depuis les salons du Camp Nou.

Lionel Messi vit dans une maison à près de 8M€

Le PSG l’espère et l’attend, Messi se fait désirer entre les murs de sa grande et belle maison, sur les hauteurs de Castelldefels, dans les contrées chics de la Catalogne. Depuis sept ans, la famille de l’hommes aux six trophées du Ballon d’or, vit dans une demeure agrandie dans le temps, d’un espace intérieur pour la pratique du sport, à côté de l’indispensable pelouse privative pour la pratique du football avec les enfants ou les amis du Barça. Luis Suarez notamment, a toujours sa jolie maison située à deux pas de celle de son copain.

🇦🇷 Lionel Messi has been spotted at his house in Barcelona – after rumours emerged that he was already on his way to Paris to sign for PSG. pic.twitter.com/gVMqUt2caz — Football Daily (@footballdaily) August 9, 2021

Attendu par le PSG, l’Argentin prend du bon temps

Les images ci-dessus qui la dévoilent, montrent de grands volumes et un ensemble plutôt moderne. Vue du ciel, son architecture cubique et blanche tranche quelque peu avec les villas environnantes. La famille Messi a sa piscine et on grand jardin pour profiter de la douceur de la météo catalane. Elle possède d’autres maisons, mais c’est ici qu’elle passe le plus de son temps. Passe, ou faudra-t-il bientôt parler au passé, si une aventure ailleurs, attend l’homme le plus désiré du moment. Pour l’heure, il savoure son temps libre, tel que l’on peut le voir circuler sur les réseaux sociaux.