PSG : Moise Kean pose avec son beau bolide à 150 000€

Moise Kean donne l’impression d’aimer les voitures. Notamment les sportives.

S’il s’est fait remarquer, à de nombreuses reprises cette saison, par ses performances sportives, Moïse Kean sait aussi se montrer en dehors des terrains. Récemment, le joueur du PSG a notamment posté sur son compte Instagram deux clichés de lui-même, marchant à côté, et conduisant sa Porsche 911 cabriolet d’une valeur de 150 000 €. Un post qui fait une nouvelle fois écho à son goût prononcé pour les belles voitures.

Un véritable attrait de la part du joueur du PSG pour les bolides

Avant cela, le jeune prodige italien nous avait déjà fait part de de sa passion pour les luxueuses cylindrées. Et c’est, toujours par l’intermédiaire de posts Instagram, que le Parisien avait pu la partager au monde entier. Comme lorsqu’il pose fièrement sur le capot d’une Lamborghini bleu à portières papillon, à Miami, il y a de cela plus d’un an. L’été dernier encore, on le voyait s’afficher tout heureux, devant sa Bentley, dans une rue pavillonnaire anglaise.

Moïse Kean, un passionné au grand cœur

Si ce genre de clichés sur les réseaux sociaux permettent parfois de réunir les fans et leurs joueurs préférés autour de passions communes, certains ne l’entendent pas de la même manière. Certaines personnes, en effet, ne se priveraient sûrement pas de critiquer l’ancien joueur Bianco Nero, en justifiant leurs propos par l’argument des inégalités sociales. Mais la jeune pépite formée à la Juve a tenu à montrer que ce goût du luxe ne l’empêchait pas de donner aux plus démunis. C’est pourquoi, il a publié une image de lui, faisant une maraude et distribuant de la nourriture à des personnes dans le besoin. En légende de la diapositive, il a même tenu à y inscrire un message mobilisateur : « Éloigner la douleur ». Une belle exemplarité qui en fera taire plus d’un.