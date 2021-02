PSG – Monaco : L’ASM se moque du Barça après son succès au Parc

L’AS Monaco a dominé deux fois le PSG cette saison. Ce qui pourrait donner des idées au Barça.

C’est un succès probant, qui permet à ses auteurs de rester compétitifs dans la course au titre, en Ligue 1. Ce dimanche soir, en cloture de la 26e journée de Ligue 1, l’AS Monaco est allée gagner, sur la pelouse du Parc des Princes, face au PSG (0-2). Ce succès intervient cinq jours après l’éclatante victoire parisienne (1-4), sur la pelouse du FC Barcelone, en Ligue des champions.

Monaco bat le PSG deux fois cette saison…

Grâce à un Kylian Mbappé des grands soirs, Paris a pris en Catalogne, une option quasi définitive, pour la qualification. Dans les stats, jamais un club ne s’est qualifié en chutant aussi lourdement à domicile. Mais l’histoire se rappelle de la fameuse « remontada », et c’est à ce sujet que l’AS Monaco s’est manifestée, après son succès, sur les réseaux sociaux.

… Et propose ses conseils au FC Barcelone

Via son compte espagnol sur Twitter, avec la publication d’un message taquin, à l’attention du club de Messi : « Nous avons battu le PSG, à l’aller comme au retour. » Et d’ajouter dans la ligne suivante : « Barcelone, si vous souhaitez un conseil, envoyez-nous un DM (direct message) ». Le post a trouvé son public, en quelques heures, il a été partagé et aimé plusieurs dizaines de milliers de fois et même été repris dans la presse espagnole, amusée ou non, selon le camp qu’elle soutient.