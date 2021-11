PSG, MU… Où va s’engager Zidane selon les bookmakers ?

Zinedine Zidane est l’un des coachs libres les plus convoités du football.

Une option s’est éteinte, ce lundi, avec l’annonce de l’extension du contrat de Gareth Southgate, en tant que sélectionneur de l’équipe d’Angleterre. Ce n’est pas que Zinedine Zidane comptait pour le remplacer, mais à 40 contre un, il était un nom que les bookmakers donnaient, dans le cas où l’homme en place ne serait pas conservé, ou qu’il déciderait de partir.

La sélection anglaise comme piste en moins pour Zidane

Ce ne sera donc pas l’Angleterre, pour Zinedine Zidane, peut-être plus la France, mais tant que Didier Deschamps est cramponné au poste, au moins jusqu’au terme de la prochaine coupe du monde, dans un an, au Qatar, l’option paraît lointaine et à une cote supérieur à 50 contre un. Ce jour du mois de novembre, deux pistes dominent chez les opérateurs, quant au futur de ZZ.

Peut-être le PSG, ou plus sûrement Manchester United

La première est presque un marronnier, à chaque changement d’entraîneur, son nom revient. Et là encore, bien que Pochettino soit en poste, Zidane est donné en favori, pour prendre sa succession au PSG. C’est coté à 20 contre un. Parce qu’il se murmure que l’Argentin pourrait justement quitter Paris, pour rejoindre Manchester United, où le poste de coach est vacant. Pochettino est un favori. Sinon lui alors… Zinedine Zidane. Ce dernier aurait refusé le poste, il est pourtant crédité d’une cote sérieuse, à 10 contre un.