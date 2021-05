PSG : Neymar à Manchester avec une montre de Super-héros Marvel à 150 000€

Neymar porte sa détermination à renverser des montagnes à Manchester, jusque dans le choix de sa montre.

Voyons-y un signe de conquête, d’ailleurs devine-t-on que Neymar a choisi sciemment sa montre et le message qu’elle peut porter, pour son voyage de Paris à Manchester, où le PSG défie City, ce mardi soir, en match retour de la Ligue des champions. Avec l’ambition de renverser le sort du premier round, bouclé sur une défaite 1-2, à domicile. Le club de la capitale a partagé des images de son collectif, dans l’avion qui les a transporté.

Un signe distinctif visible pendant le voyage du PSG

Au poignet de Neymar, se distingue facilement le bracelet violet de la montre iconique du moment chez les sportifs. Elle est de l’horloger de luxe, Audemars Piguet c’est un modèle Royal Oak, classique de la marque. Seulement celui-ci tire son inspiration de l’univers des Super-héros Marvel, et de son personnage, Black Panther. C’est une série limitée, à 250 pièces, dont une appartient à Neymar et au moins deux autres, à deux stars de la NBA : LeBron James et Draymond Green.

Une montre Black Panther que possèdent aussi King James

« L’esthétique futuriste de cette édition limitée fait écho au costume high-tech du personnage Black Panther de Marvel. La boîte en titane microbillé rehaussée de céramique noire s’ouvre sur une reproduction du superhéros en 3D peinte à la main », écrit son concepteur, à son sujet. Cette montre, d’un boîtier de 42 millimètres est étanche jusqu’à 50 mètres. Le personnage Black Panther visible sur le cadran est peint à la main. Son prix avoisine les 150 000 euros.