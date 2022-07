PSG : Neymar boucle un sponsor pour le Mondial au Qatar

Neymar est la nouvelle image des albums Panini pour le Mondial 2022.

A défaut, présentement, de clarifier son futur professionnel en club (il se murmure que le PSG souhaite le vendre, et que lui s’y refuse), Neymar avance ses pions, dans l’optique du Mondial de football programmé cette année 2022, au Qatar. L’attaquant brésilien, véritable aimant à sponsors, étant l’un des footballeurs les plus populaires du monde, ajoute un commanditaire à sa liste déjà longue.

Neymar devient l’image de Panini version Brésil

Il devient en effet, l’image de Panini, pour ses albums mythiques à vignettes autocollantes. Celui là même, que d’autres joueurs en France, en ce moment dénoncent, pour l’usage commercial de leur image. Dans le cas de Neymar, tout est donc réglé avec la firme italienne. Ce partenariat est régional, il fait de l’ailier du Paris Saint-Germain, l’ambassadeur de l’édition spéciale brésil, de la Coupe du monde, prévue du 21 novembre au 18 décembre.

A contre-courant de deux de ses partenaires au PSG

Neymar s’associe à une marque bien connue des suiveurs du football, à contre-courant des tendances du moment que suivent ses partenaires Messi et Mbappé, puisque l’Argentin et le Français sont devenus les images de Sorare, la start-up française qui se définit comme la nouvelle génération Panini, par le prisme du digital et de la blockchain, plutôt que des vignettes autocollantes.