PSG : Neymar et les voitures, il a quoi dans son garage ?

Neymar n’a quand même pas une Formule 1 dans son garage, mais de puissants bolides quand même.

Neymar est un homme extravagant dans l’âme. Que ce soit sur le terrain ou en dehors. Sa personnalité est bien reflétée par sa magnifique collection de voitures. Depuis le début de sa carrière, le joueur aime le football et les belles automobiles. Le premier lui a permis de s’offrir les secondes. De ses débuts à Santos jusqu’à la capitale française en passant par Barcelone, quels sont les principaux bolides présents au sein du garage de l’attaquant du PSG ?

Les voitures de Neymar : sa Ferrari 458 Spider

Le joueur du PSG est un fan de Ferrari et Audi

Le liste de ses automobiles est composée, en majorité, de Ferrari et d’Audi. C’est d’ailleurs le modèle 458 Spider du constructeur italien qu’il est possible de voir sur ses réseaux sociaux. L’achat de la voiture couplé à son post Instagram était sa manière de répondre aux accusations de fraude fiscale, de la part du gouvernement brésilien. Ses deux autres Ferrari sont la GTC4 Lusso et la California T. Avec plus de 1000 chevaux sous le capeau en combiné, les bolides font honneur à la marque au cheval cabré. En ce qui concerne ses Audi, Neymar a un modèle R8 Spyder, capable de dépasser les 320 km/h, et une RS7 Sportback, estimée à près de 150 000 euros, qui avale le 100m en moins de 4 secondes.

Un garage bien rempli pour Neymar

L’attaquant du PSG ne se limite pas à un seul constructeur allemand. Outre Audi, le numéro 10 possède également une Mercedes Benz AMG GT. Avec ses 469 chevaux, la voiture est un monstre de puissance qui n’a rien à envier aux autres bolides du joueur. Son prix est d’environ 160 000 euros. Autre modèle de cette liste non-exhaustive : la Porsche Panamera Turbo. Cette dernière avait été offerte par le père du joueur, après un pari entre les deux hommes. Mais elle a fini par être saisie par le fisc brésilien, en fin 2015.

Le Brésilien possède l’une des 50 Maserati MC 12 ?

Au fil des années, certains médias l’ont aussi annoncé comme le propriétaire d’automobiles, plus excentriques les unes des autres. Sans que toutefois il se trouve des images de lui avec. C’est le cas de la Maserati MC 12, disponible qu’en 50 exemplaires. Un autre modèle serait l’Aston Martin Vulcan. Estimée à près de 2,8 millions d’euros, la fusée n’existe qu’en 24 unités et n’est pas réglementée pour la route. Des tabloïds lui ont aussi attribué des bolides ultra sportifs comme la Lykan HyperSport, la Lamborghini Veneno, ou encore la Koenigsegg CCXR Trevita. A tort ou à raison, une chose est sûre, Neymar nourrit les fantasmes.