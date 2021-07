PSG : Neymar (re)devient ambassadeur de Konami et du jeu PES

Neymar est de retour chez Konami.

C’est un retour de presque dix ans en arrière, pour Neymar et l’éditeur japonais de jeux, Konami. Sur la jaquette de PES, en 2012 avec Cristiano Ronaldo, l’attaquant du PSG redevient ce jour du 20 juillet, un ambassadeur de l’opus de football sur console. Neymar devient « ambassadeur de tous les jeux football de Konami, dont eFootball PES 2021 SEASON UPDATE », écrit la marque dans son communiqué.

Presque dix ans après, l’attaquant du PSG est de retour chez Konami

« Je suis honoré d’avoir signé un contrat avec Konami, répond le footballeur brésilien. J’aimerais continuer à jouer avec passion et susciter beaucoup d’enthousiasme dans le monde du football avec les séries PES et Winning Eleven ! » Le communiqué de l’éditeur précise : « Déjà considéré comme l’un des meilleurs footballeurs au monde, Neymar Jr. fait preuve de la même passion et détermination que les autres footballeurs partenaires de Konami, et l’entreprise soutiendra sa carrière avec fierté. »

Neymar le premier footballeur depuis l’épisode Griezmann

Charge au joueur de ne pas fauter, car le dernier ambassadeur du foot choisi par Konami n’a occupé son rôle qu’un petit mois tout au plus. C’était Antoine Griezmann, qui a perdu sa place en raison des fuites d’une séquence aux côtés d’Ousmane Dembélé, dans laquelle les deux hommes se moquent d’employés d’un hôtel, aux origines asiatiques. Neymar a déjà soutenu les couleurs de Konami et en suivant de la franchise concurrente EA Sports, pour son jeu FIFA.